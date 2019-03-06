Lord FX Global İle Dünya Çapında Tacir Olma, Yüzlerce Ürünün Ticaretini Yapma Fırsatı Ayağınıza Geliyor!

Günümüzde insanlar ; işini sevmemesi, ekonomik tatminin olmaması, kendi işini yapma isteği veya çalışma koşullarından memnun olmamak gibi çeşitli sebeplerden mevcut şartlarından memnuniyetsiz bir durumdalar ve bu durum da aşikar bir arayışın varlığını ortaya koymaktadır.Kendi işinin sahibi olmayı istemek, ofis ortamında sıkışıp kalmama isteği ve günümü ekonomik dilimlerinin büyük kısmının online ortamda hayat bulması ; insanların bu arayışlarının büyük kısmını online ortamda yaptıkları gerçeğini ortaya koymaktadır.Tam bu noktada yatırımcıların tüm bu arayışlarına temel çözüm getirecek forex piyasaları ve en güvenilir forex aracı kurumu olan Lord FX devreye girmektedir.Lord FX giriş adresi lordfx3.com 'dur.

Forex piyasalarından kısaca söz edilecek olursa ; dünya genelinde günlük 10 trilyon dolar hacmi olan, yüzlerce ürünün mobil veya bilgisayardan alış-satış ticareti yapılan, yatırımcıya kaldıraç yani sermayesinin 500 katına kadar yatırım imkanı sunan, hafta içi 24 saat online ticaretin yapıldığı bir pazardır. Forex işlem enstrümanlarından bazıları altın, petrol, doğalgaz, döviz çiftleri, tarım ürünleri, madenler ve değerli metaller olarak ifade edilebilir.

Lord FX yatırımcılarına forex piyasalarından işlem yapmanın avantajları yanı sıra,ekstra avantajlar ve kazanç odaklı hizmetler sunmaktadır. Lord FX işlem platformu olarak yatırımcılarına en güncel sürüm olan meta trader5 platformunu sunmaktadır.Bu platformu yatırımcılar app store ve google play üzerinden uygulama olarak indirebilmektedirler.??

Lord FX Global bir aracı kurum olması itibariyle birçok farklı ülke pazarında hizmet vermektedir.Son dönemlerde Türk yatırımcılardan gelen talep üzerine Türkçe destek hizmet vermesiyle yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.Lord FX lisans olarak geniş bir envantere sahiptir.Bir İngiliz Milletler topluluğu olan Saint Vincent yüksek kaldıraç regülasyonuyla yatırımcılarına aktif hizmet vermektedir.Bunun yanı sıra yatırımcılarına en doğru danışmanlığı sağlamak ve yatırım bilincini en yüksek düzeyde tutmak adına , uzman personel kadrosuCFA Enstitüsü tarafından denetlenmektedir.Bu yetkilendirme ve denetlenmelerin sonucu finansal okur yazarlığı yüksek uzman kadrosu ile yatırımcılarının piyasalardaki bilincini arttırmak adına çeşitli uygulamalara sahiptirler.Bunlardan bazıları hafta sonları verilen birebir Lord FX webinar eğitimleri, Lord FX Akademi youtube eğitim yayınları, bireysel müşteri danışmanlığı ve verilen yüksek başarı oranlı sinyaller olarak ifade edilebilir.Dolayısıyla piyasalara yabancı olsanız daha alacağınız forex eğitimleri ve sürekli destek ile hem adapte olmanız hem de kazançlı işlemler yapmanız güç olmayacaktır.

Tüm bu avantajlardan yararlanmak ve bu uluslararası düzeyde ticareti yapmak için neler gerekiyor.Öncelikli olarak yatırımcılar bu ticarete yatırım için çok cüzi bir rakam olan 100$ ile başlayabilmektedirler.Banka transferi, bitcoin ile ödeme, kredi kartı, scrill gibi yöntemlerle kurum ödeme yatırım etmektedir.Yine bu yöntemlerle yatırımcılar işlemlerinin sonucunda oluşan kazançlarını hesaplarına çekebilmektedirler. Finansal işlemler maksimum 1 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.Yatırımcının risk analizine göre işlemlerinde 100-500 arası kaldıraç kullanması mümkündür.Kaldıraç sayesinde yatırımcı düşük bütçe ile yüksek yatırım imkanı şansı bulacak böylelikle düşük sermayesi ile yüksek kazançlar elde edebilecektir. Bunun yanı sıra bankalar üzerinden döviz veya altın ticareti yapan, birikimlerini bu şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en büyük mağduriyet makas aralığı yani alış-satış arasındaki fiyat farkında dolayı yaşanan mağduriyet olmaktadır.Söz konusu yukarıdaki büyük avantajların yanı sıra bir diğer göze çarpan husus Lord FX düşük swap spread oranları olmaktadır.Bu oranların yani alış-satış arasındaki farkın düşük olması yatırımcının piyasa hareketlerindeki kazançlarının tamamının nerdeyse tamamının yine yatırımcıya kar olarak kalması ve rahatlıkla alış satış yapabilmesini sağlamaktadır.

Son olarak bu kadar avantaj barındıran Lord FX Güvenilir mi ? hususuna bakacak olursak bununla alakalı şikayet sitelerinde, forumlarda hep memnuniyet geri dönüşlerine rastlamak mümkündür. Forex piyasalarını yakından takip eden yurtdisiforexfirmalari.com sitesinden aldığımız referansta bu durumu tescilledi.Özellikle global bir kurum olması ve hem lisanlandırmaları hem de personel denetimlerinin oluşu avantajlı olan bu piyasada avantajlı bir kurum güvenini veriyor. Kendi işinin patronu olmak, işi evine hatta parmaklarının ucuna taşımak isteyen, mevcut koşullarından sıyrılıp kazançlar elde etmek isteyenler için fırsat olarak göründüğü aşikar.Ayrıca sundukları makas aralıkları ve işlem türlerinin çok geniş olması döviz, altın ticareti yapan yatırımcılar için de yeni bir fırsat olacağa benziyor.Tüm dünyada bilinçli yatırımcıların en yüksek karlılığa sahip olduğu bu piyasada yerinizi almak için geç kalmayın.