Loris Karius: "Galatasaray ile Farkı Kapattık"

Beşiktaş
'ın Alman kalecisi Loris Karius
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park
'ta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray
derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.Karius'un'un maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:
"Harika bir atmosferdi, beklediğim gibiydi. Taraftarımız %100'lerini verdiler, çok iyi destek oldular. Kolay bir galibiyet olmadı. Derbi galibiyeti çok önemliydi ve kazanarak zirveye yaklaşmak önemliydi."
"Galatasaray ile farkı kapattık"
"Harika bir duyguydu, çok güzel. Bizim için önemliydi çünkü Galatasaray'la olan farkı kapattık. İnancımız da yükseldi, her şeyin açık ve mümkün olduğunu gösterdik."
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Beşiktaş,Loris Karius,Galatasaray
03 Aralık 2018 Pazartesi 01:37