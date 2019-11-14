Haberler » Spor » Loris Karius: 'Geçen sezon savunma organizasyonumuz kötüydü' - Spor

Loris Karius: "Geçen sezon savunma organizasyonumuz kötüydü"

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

14.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:58Loris Karius:
'ın Alman file bekçisi Loris Karius, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon eleştirilmesinin sebebi olarak takım savunma organizasyonunun kötü olduğunu söyleyen Karius, sözleşmesiyle ilgili olarak da konuşmanın erken olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kalecisi Loris Karius, Brands&Sports Summit 2019'da katılımcı olarak yer alırken, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Organizasyonda futbol dışında birçok konuya değindiklerini söyleyen Karius, "İnsanların beni futbol dışında da tanıması için önemli ve iyi bir fırsat oldu. O yüzden burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

"Geçen sezon savunma organizasyonumuz yoktu"

Geçtiğimiz sezon yediği goller nedeniyle birçok eleştiri alan Alman kaleci, "Geçtiğimiz sezon savunma anlamında organizasyonumuz yoktu ve planlamamız iyi değildi. O duruma hangi kaleciyi koysanız benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hatta kurtarışlarımla birçok puan kazandırdığımı da düşünüyorum. Bu sene de planlı bir savunmayla daha iyi bir performans sergiliyorum" açıklamalarını yaptı.

"Sözleşme konuşmak için erken"

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, "Şu anda kasım ayındayız ve sözleşmeyle ilgili düşünmüyorum. Futbola odaklandım ve mayıs ayına kadar sürecek bir sezon var. Sezon sonuna kadar sadece futbola konsantre olacağım ve zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı tartışacağız" dedi. Son olarak Abdullah Avcı'nın kendisini kanıtlamış bir isim olduğunu söyleyen Karius, "Geçtiğimiz sezon hocamız Başakşehir'de iyi bir performans sergiledi. Bu sezon bir adaptasyon süreci oldu ilk başta ama şu anda bütün takım birbirine ısındı ve adapte oldu. Bu durum da performansımıza yansıdı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Loris Karius, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:45 Nihat Özdemir: Futbol şansı yanımızda olsun
16:41 Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yapımı süren statları inceledi (2)
16:30 Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı
16:29 Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
16:34 MLS ekibi Montreal Impact'ta teknik direktörlüğe Henry getirildi
15:15 İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık
15:02 Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
14:51 Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:47:59