Loris Karius'u Öpmek İstediğini Söyleyen Seda Akgül, Şimdi de Can Yaman'a Övgü Yağdırdı

Yaptığı her açıklama ve fotoğrafı olay olan ünlü sunucu Seda Akgül, yeni açıklamasıyla gündeme oturdu. Akgül, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ADAMLA OLMADIM"

Sunuculuk yaptığı programda Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius için "Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Akgül şimdi de 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman için "Fıstık gibi çocuk, hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım." dedi.

"KARIUS'U PARA VEREREK ÖPERİM"

Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söyledi. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı konuda şöyle konuştu: "Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim." Program sunucularından Hande Ataizi'nin "O zaman konuk alalım" demesine ise "Alalım ama eve, çaya gelsin" dedi.

Loris Karius