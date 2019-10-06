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Loris Karius sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak!

Beşiktaşlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Loris Karius, "Sezon sonunda Liverpool'a dönebilirim. İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim." diyerek Beşiktaş'ta kalmayacağını açıkladı.

06.10.2019 12:54

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, geleceğiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu. Alman file bekçisi, Ada basınına önemli açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki kaleci, "Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Liverpool'a dönebilir, İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim. Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim. Liverpool'la devam eden bir sözleşmem var. Dolayısıyla yeniden orada forma giyebilirim. Eğer Liverpool olmazsa başka bir büyük takımda oynayacağım için kaygılı değilim" diyerek İngiltere'ye dönebileceğinin sinyalini verdi. İşte Karius'un diğer sözleri;

"KULÜP İÇİNDE SORUNLAR VAR"

"Türkiye'de geçirdiğim zamanın keyfini çıkarıyorum. Elbette İngiltere'de daha çok göz önünde oluyorsunuz ama Beşiktaş da harika bir takım. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek. Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahat olduğum söylenemez. Yine de ilk sezonumun iyi geçtiği kanısındayım.

REAL MADRİD MAÇI

Real Madrid'le oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları artık düşünmek istemiyorum. Aradan neredeyse iki sezon geçti ki bu, çok uzun bir süre. O karşılaşmada pek çok sorunla boğuştum ve çok kötü bir sakatlık geçirdim. Ne var ki kimse bunlardan bahsetmiyor. Elbette insanlar istediklerini söylemekte özgür ama bunlar beni ilgilendirmiyor.

UEFA'YA TOP TEPKİSİ

Slovan Bratislava maçında kullanılan topun UEFA Avrupa Ligi gibi bir organizasyonla uyumlu olmaması büyük bir utanç. Herhalde o top, şu ana kadar gördüklerim arasında en kötüsüydü. Adeta sabun gibiydi ve her yere kayıyordu."

(Fanatik)

Loris Karius sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak!

Loris Karius, Liverpool, İngiltere, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(5)
FENERLİBAHÇELİ34:Geldiğinden beri yüzünde ''abi benim burada ne işim var. . '' ifadesi var. Mutsuz ! Ama maalesef daha mutlu olacak becerisi ve arzusu da yok. Üstüne gelmeyen hiç bir topa hamle bile yapmıyor, öööle seyrediyor. Tabii ki Gol oluyor!
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KICKBOXER:COK BILE KALDI UTKU KALEDE OLSA DAHA IYIEN AZINDAN KALECI YETISIRDI BU SEZON
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ERKAN:Alın biletini bugün gitsin,yerine koyun yedek kaleciyi seneye kadar o pişer iş yapar.
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BASTONCU:BANA NE KARYUSTAN VEDE MAGİRUSTAN KARDEŞİM DAHA ÇOK TARYUSLAR GELİR MARYUSLAR GİDER SEN BEŞİKTAŞTAN HABAR VER DİPLERİ OYBUYORLAR ABBDÜLLEH AVCİ VE ORMANCİ SAYASINDA GERCHTEN TEBRİKLİER BUMTAHIMI BURTALARA GETİRENLERİ ŞANLI TÜRK MİLLETİ HEÇ UNURTMAYACAK BU BÖLE BİLİNE
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KARTAL NADO:'''' Cyle Larin atmaya devam ediyor! '''' e bu adam kötüydü hesapta ! dursaydı da hiç olmazsa santrafor sıkıntısı çekmeyeydik ya . . arkadaş bizim atanlarla tutanlarda bir problem var ama , hadi hayırlısı .
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