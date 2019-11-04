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Loris Karius tanınmaz hale geldi!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un Cadılar Bayramı imajı ses getirdi. Karius yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

04.11.2019 21:31

Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un Cadılar Bayramı konsepti, Instagram'ı salladı. Alman kaleci yeni imajını, "Halloween 2019 çok eğlenceliydi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Karius'un bu paylaşımı kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

MESUT ÖZİL DE EŞİYLE BİRLİKTE KUTLADI

İngilizce'de Halloween, ülkemizde de Cadılar Bayramı olarak adlandırılan gün, 31 Ekim'de kutlandı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil de eşi Amine Gülşe ile birlikte Cadılar Bayramı'nı kutladı. Suratlarını boyayan çift, kendilerini Joker'e benzetti.

Loris Karius tanınmaz hale geldi!

Cadılar Bayramı, Loris Karius, Instagram, Spor


YORUMLAR (1)
YAPMA YAVRUCUGUM,,,:lan oglum , essek kadar oldun hala ne islerle oynuyorsun, kesin cacini basini, yazdirin bi kuran kursuna, , , adam olsun, , ,
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