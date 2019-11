- Loris Karius: " Türkiye 'de en beğendiğim futbolcu Burak Yılmaz"Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius: "Futboldan sonra en çok basketbolu seviyorum"İSTANBUL - Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Brands&Sports Summit 2019'a konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu söyleyen 26 yaşındaki kaleci, futboldan sonra en sevdiği sporun ise basketbol olduğunu ifade etti. Brands&Sports Summit 2019'a konuşmacı olarak katılan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Öncelikle geçtiğimiz sezon aldığı Almanya Futbol Elçisi ödülüyle ilgili konuşan Karius, "Yurt dışında oynayan Alman oyuncuların aldığı bir ödül. Almanya'yı nasıl temsil ettiğinle alakalı bir ödül. Hayranların takdiriyle alınıyor Onların takdiriyle aldım bu ödülü, hepsine teşekkür ediyorum" dedi."Modaya ilgim var"Sporda iniş ve çıkışların olduğunu ve futbolda bunu takım olarak yaşadıklarını söyleyen Karius, adının söylendiği zaman da akla futbolun gelmesini istediğini belirterek, "Kendi adıma her türlü yeniliğe açığım. Yurt dışına gitmek için 16 yaşında evden ayrıldım. 26 yaşındayım. Modaya ilgim var, yeni bir şeyler deniyorum bununla ilgili. Müzikle de ilgileniyorum. Futbolu çok seviyorum, seyahatler de ilgimi çekiyor. İleride birilerine bir şeyler satmakla ilgili düşüncem yok. Bir şey tasarlarsam arkasında durmam gerekiyor. Bu nedenle futboldan sonra yine futbolun içinde kalmayı düşünebilirim. Stilistim yok, hazırlanmam uzun da sürmez. Sabah kalkıp neyin içinde rahat edeceksem onu giyerim. İnsanlara da söylerim, neyin içinde rahat ediyorsanız onu giyinin diye. Tabii ki giyinddiğim benim için önemli ama başkalarını kopyalamıyorum. İnsanlar bazen 'bu çok hoş durmuş' diyor ama başkasını taklit etmeden giyiniyorum. Ben aslında rahat bir tipim" diye konuştu."Basketbolu seviyorum"Birkaç basketbol oyuncusuyla tanıştığını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "En sevdiğim sporlardan birisi ama ben her türlü sporla ilgiliyim. Tenis de inanılmaz bir spor. Konsantre olmuş iki insan büyük bir mücadele gösteriyor. Bütün sporcuların en iyi olmak için yaptıkları mücadeleler bana ilham veriyor. Futboldan sonra basketbolu seviyorum çünkü çok hızlı oynanan bir oyun. NBA finaline gitmiştim haziran ayında inanılmaz bir deneyim oldu" açıklamasını yaptı."Türkiye'de maçlar hep akşam oynanıyor"Karşılaşmalardan önce bir rutini olup olmamasıyla ilgili konuşan Alman kaleci, "Türkiye'de durum farklı çünkü hep akşam oynuyoruz. İngiltere'de maçlar öğlendi. Bana ilginç geldi sadece akşam oynamak. Böyle olunca rutin de değişiyor. Bir de maçtan önce evde kalmıyorsunuz. Liverpool'da erken oynuyorsak otelde, geç saatte oynuyorsak evde kalıyorduk. Ama burda da odanızı kendinize göre dekore ediyorsunuz. Kitap okuyorum, 1saat daha uyuyorum. Bir takım alışkanlıklar da var, mesela sol eldiveni daha önce takmak gibi. 200'ün üzerinde profesyonel maç oynadım ve her hafta aynı heyecanı yaşıyorum. Sanki her zaman ilk maçım gibi olduğundan bir rutinim yok. Ama 8-9 saat mutlaka uyumalı ve rahat bir gün geçirmelisiniz" diyerek devam etti."En beğendiğim oyuncu Burak Yılmaz"Sosyal medta hesaplarını kendisinin yönettiğini söyleyen Karius, "Benim için yazı yazan ya da fotoğraf koyan bir ekip yok. Kendim karar veriyorum koyacağım fotoğraflara. Belki bir arkadaşıma sorarım nasıl diye. Birilerinin bana şunu koy, bunu koy demesini istemem. Zaten o zaman benim hesabım olmaz ki. Kimseye danıştığım bir şey yok, rahatım o konuda" dedi. İstanbul'daki hayatından da bahseden Karius, "İlk senemde Avrupa yakasında şimdi Asya yakasında oturuyorum. Önceden merkezde kalabalıktaydım şimdi daha sakin bir yerdeyim. İki yaka da çok güzel. Keşfedecek o kadar çok yet var ki. Yemekleri seviyorum, çok alternatif var. Arkadaşlarla akşam yemeğine bile giderek çok güzel vakit geçiyor. Genelde evdeyimdir, evim çok rahat. Kendi kendime kalmayı da seviyorum, dışarı çıkıp arkadaşlarımla olmayı da seviyorum. Benim yaşımdaki insanlar ne yaparsa ben de onu yapıyorum" diye konuştu. Türkiye'de en beğendiği futbolcu hakkında da konuşan başarılı file bekçisi, "Çok zor soru. İyi oyuncular var. Mesela kaptanımız Burak Yılmaz. Harika bir lider. Herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği bir oyuncu. Tavsiye aldığım, sohbet edebileceğim bir insan. Bizim takımda olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Karius son olarak kariyerini futbolda sürdürmek istediğini belirterek, "Tabii ki futbolun içinde kalmak isterim ama başka ilgilendiğim alanlar da var. Henüz bilmiyorum futbolculuktan sonrasını. Daha uzun senelerim var, belki başka şeyler de ilgimi çekebilir. Şu anda kariyerimin tadını çıkarıyorum. Umarım uzun süre sakatlanmadan üst düzey futbol oynayabilirim" diyerek sözlerini tamamladı.