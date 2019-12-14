Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Almanya'da Schuettflix'in 2020 takvimi için kamera karşısına geçti. Thomalla, birbirinden çarpıcı pozlarla adından söz ettirdi.

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Bir iş makinasının kepçesinde, üzerine kum dökülmüş şekildeki fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Thomalla'nın bu paylaşımı büyük ilgi topladı.

Schuettflix, internet sitesinden takvimi Thomalla'nın fotoğrafıyla birlikte "2020 sıcak ve fırtınalı geçecek" ifadesiyle duyurdu.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ, 40 EURO'YA SATILIYOR

10 bin parça olarak sınırlı sayıda üretildiği belirtilen takvimi satın almak isteyenler 40 euro karşılığında Thomalla'nın fotoğraflarının yer aldığı 2020 takvimine sahip olabiliyor.

Sophia Thomalla son olarak Alman RTL televizyonuna verdiği röportajda, sevgilisi Loris Karius ile ilgili itiraflarda bulunmuştu.