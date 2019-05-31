Loris Karius'un sevgilisiyle olan fotoğrafı kadın hayranlarını çileden çıkarttı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile tatilde. Önceki gün Sophia ile samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Loris, kadın hayranlarını çıldırttı.
KADIN HAYRANLARI ÇILDIRDI
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra özellikle kadın hayranları tarafından ilgi gösterilen Loris Karius, son paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sevgilisiyle öpüşürken fotoğrafını yayınlayan kaleciye kadın hayranları 'Seni de kaybettik' yorumları yaptı.
İşte yakışıklı kalecinin sevgilisiyle olan fotoğrafına gelen yorumlar...
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