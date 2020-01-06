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Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a döneceği iddia edildi

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius için İngiliz basınından önemli bir iddia geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman kalecinin Liverpool'a geri döneceğini belirten İngilizler, Beşiktaş'ın 8 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu ödeyemeyeceğini ileri sürdü.

06.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:55

'ın sezon sonunda iki yıllık kiralık sözleşmesi sona erecek Alman file bekçisi Loris Karius'un 'a geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu gündeme geldi.

"BEŞİKTAŞ, KARIUS'U ALAMAZ"

İngiliz basınından Mirror'un haberinde Beşiktaş'ın mali açıdan yaşadığı zorluklara vurgu yapılırken Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu hatırlatıldı. 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın bu ücreti ödeyemeyeceği ve Karius'un önümüzdeki sezon Liverpool'a geri dönmek zorunda kalacağı ifade edildi.

"YENİDEN KİRALAMA OLABİLİR"

İki kulübün yeni bir anlaşma zemini arama ihtimalinin de olduğu belirtilirken; burada en önemli konunun Karius'un Beşiktaş'ta kalmak isteyip istemeyeceği olduğunun da altı çizildi.

Öte yandan Liverpool'un ise 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Karius için 4 sezon önce yaptığı 4.7 milyonluk yatırımın geri dönüşünü almak istediği yazıldı. Liverpool'un aynı Ryan Kent'i Rangers'a önce kiralayıp sonra 7 milyona satmasındaki stratejiyi uygulamak istediği ancak sezon sezonunda konunun netliğe kavuşacağı vurgulandı.

26 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius, Beşiktaş formasıyla 2018 yılından 57 maça çıktı.

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Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a döneceği iddia edildi

Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (6)
FORZA BEŞİKTAŞŞ: Allahım Sen Bizi Koru !! :O
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GECELERİN YARGICI: Bu adamı almak hataydı kardeşim
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BLADE: İstemiyoruz
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BELHANDA: hadi git artık
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ADINIZI YAZINIZ: sen git
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GALA1905: Bence 8 tasin en iyi en mantikli transferi kariusun gidisidir.
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