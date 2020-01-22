Haberler » Güncel » Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip - Haber

Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip

NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:45Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip
NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard, Dallas'ta da Luka Doncic 36 sayı ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, American Airlines Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 31. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard 36 sayı, 11 ribaund, Landry Shamet 18 sayı, 3 ribaund ve Louis Williams 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezon 16. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 36 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve Kristaps Porzingis 10 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Kawhi Leonard, Dallas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:45  VakıfBank, Maribor'u konuk ediyor
11:45  Emeklinin promosyon oranı Şubat'ta belli olacak
11:43  HDP önündeki eylemde 142'nci gün; aile sayısı 73 oldu
11:43  Koca: "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
11:37  Osmaneli'nin yöresel ürünleri artık Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında
22.01.2020 11:45:52