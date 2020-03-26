Los Angeles'da Kovid-19 tecridine uymayan iş yerlerinin elektrik ve suyu kesilebilir
ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için şehirde uygulanan tecride uymayan iş yerlerini, su ve elektriklerini kesmekle tehdit etti.
26.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:58
ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için şehirde uygulanan tecride uymayan iş yerlerini, su ve elektriklerini kesmekle tehdit etti.
Business Insider'ın haberine göre, Garcetti, Los Angeles'ın "evde kal" kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Hala zaruri olmayan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü haberleri alıyoruz. Bu davranış sorumsuzca ve bencilce." ifadesini kullandı.
Garcetti, faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için belediye yetkililerinin bu iş yerlerinin su ve elektriklerini kesmek gibi önlemlere başvurabileceğini belirterek kusurlu davranışla suçlanabileceklerini söyledi.
Eric Garcetti, "Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Buna son vermeniz lazım. Harekete geçip kapatmanız için şansınız var, eğer yapmazsanız, biz sizi kapatacağız." diye konuştu.
Los Angeles, ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle tecrit uygulamasına geçen ilk büyük şehirlerden biri olmuştu.
Business Insider'ın haberine göre, Garcetti, Los Angeles'ın "evde kal" kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Hala zaruri olmayan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü haberleri alıyoruz. Bu davranış sorumsuzca ve bencilce." ifadesini kullandı.
Garcetti, faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için belediye yetkililerinin bu iş yerlerinin su ve elektriklerini kesmek gibi önlemlere başvurabileceğini belirterek kusurlu davranışla suçlanabileceklerini söyledi.
Eric Garcetti, "Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Buna son vermeniz lazım. Harekete geçip kapatmanız için şansınız var, eğer yapmazsanız, biz sizi kapatacağız." diye konuştu.
Los Angeles, ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle tecrit uygulamasına geçen ilk büyük şehirlerden biri olmuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel