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Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi.

26.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:25 Los Angeles derbisinde kazanan Clippers
NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi. Los Angeles derbisinde de Clippers, Lakers'ı 111-106 mağlup etti.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 mağlup ederek bu sezonki 23. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 25 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaund ve 1 blok, Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaund ve Tobias Harris 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Ersan 15 dakika süre aldı ve 7 sayı, 2 blok, 1 ribaund ve 1 asistle oynayarak katkı verdi. Giannis Antetokounmpo da 18 sayı 14 ribaund ve 7 asist kaydetti.
LOS ANGELES DERBİSİNDE KAZANAN CLİPPERS
Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 111-106 yenerek ligdeki 23. galibiyetini elde etti. Kawhi Leonard 35 sayı, 12 ribaund Montrezl Harrell 18 sayı, 6 ribaund ve Paul George 17 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma 25 sayı, 4 ribaund, Anthony Davis 24 sayı, 6 ribaund ve LeBron James 23 sayı, 10 asist, 9 ribaund ile maçı tamamladı.
NBA'de toplu sonuçlar ise şöyle:
Toronto Raptors: 102 - Boston Celtics: 118
Philadelphia 76ers: 121 - Milwaukee Bucks: 109
Golden State Warriors: 116 - Houston Rockets: 104
Los Angeles Lakers: 106 - Los Angeles Clippers: 111
Denver Nuggets: 100 - New Orleans Pelicans: 112
(Oğuzhan Ort/İHA)

Milwaukee Bucks, Philadelphia, Los Angeles, Güncel

Kaynak: İHA

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