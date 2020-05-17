Los Angeles'ın merkezinde gece boyu süren yangın ancak kontrol altına alındı

Los Angeles'ın merkezinde gece boyu süren yangın ancak kontrol altına alındıABD, (DHA) - California'nın Los Angeles şehrinde dün gece boyu devam eden yangın ancak sabah saatlerinde durdurulabildi.

17.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:09
Los Angeles'ın merkezinde gece boyu süren yangın ancak kontrol altına alındı
ABD, (DHA) - California'nın Los Angeles şehrinde dün gece boyu devam eden yangın ancak sabah saatlerinde durdurulabildi. Şehir merkezinde bulunan yağ üretim fabrikasında akşam saatlerinde patlama ile başlayan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 11 itfaiyeci yaralandı.
Yağ hazırlanırken kullanılan kimyasal maddenin yangına sebep olduğu açıklanırken çevre binalara yayılan yangını 250'nin üzerinde itfaiyeci müdahale etti. Olayda yangına müdahale eden 11 itfaiye erinin yaralandığı ifade edildi. Yaralanan itfaiyecilerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedilirken yoğun bakımda tedavide oldukları açıklandı.
Los Angeles İtfaiye Departmanı yangın sebebiyle acil durum ilan etmişti. Yangının çevre binalara sıçraması sonrası, kontrol atlına alınabilmesi 10 saati buldu. Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın başındaki isim Erik Scott yangınla ilgili 'Gördüğüm en kötü sahnelerden biriydi' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Los Angeles’ın merkezinde gece boyu süren yangın ancak kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Los Angeles, California, DHA, Güncel, Haber

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