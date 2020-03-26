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Los Angeles'ın renkli sokakları korona salgını nedeniyle ıssız kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde son 24 saatte 226 vaka kaydedilirken, renkli Los Angeles sokakları ıssız kaldı.

26.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Los Angeles'ın renkli sokakları korona salgını nedeniyle ıssız kaldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde son 24 saatte 226 vaka kaydedilirken, renkli Los Angeles sokakları ıssız kaldı.

ABD 69 bin 144 vakayla dünyada en çok korona vakası görülen ülkeler arasında 3'üncü sıraya yükseldi. Şuanda 3 bin 183 vakanın görüldüğü California'nın en büyük şehri Los Angeles'ta ise tespit edilen vaka sayısı 812'ye, ölü sayısı ise 13'e yükseldi. Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, günlük basın toplantısında her 5 hastadan birinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, hastaneye kaldırılanların üçünün 30 yaş altında olduğuna dikkat çekti.

Los Angeles hayalet şehre döndü

ABD'de hemen her bölgede ilan edilen, "Evde Kalın" çağrısı nedeniyle hayatın adeta durma noktasına geldiği Los Angeles'ta yer alan en önemli turistik merkezlerinden ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Hollywood, Santa Monica, Long Beach'de gıda, sağlık ve benzeri yaşamsal servis vermeyen dükkanların, alışveriş ve eğlence merkezlerinin tamamı kapatıldı. Her gün on binlerin yürüdüğü Los Angeles sokakları ise hayalet şehre dönüştü. Aralarında Apple ve Guess gibi ünlü markalarında bulunduğu mağazaların kapılarına virüs salgını geçine kadar kapalı kalacaklarına ilişkin notlar asılı.

Şehirde halkın nefes alabilmesi için sahiller ve parklar açık tutulurken insanların temas etmesini engellemek için iskeleler ve parklarda bulunan oyun ile egzersiz aletleri kaldırıldı. Açık olan her yerde ise kişiler arasında mesafe bırakılmasını hatırlatan afişler bulunuyor.

ABD'nin Pasifik kıyısındaki en büyük limanları olan Long Beach ve Los Angeles limanlarının ise sadece acil ve bozulabilir mallara öncelik vermesi nedeniyle denizde tanker ve yük gemileri sırada bekliyor. Ayrıca turizm amaçlı gemi seyahatlerinin durması nedeniyle Long Beach limanını yolcu almak ve bırakmak için kullanan dört seyahat gemisi de açıkta bekliyor.

Market rafları yeniden dolmaya başladı

Bölgede virüs ile ilgili ilk paniği atlatan halkın marketlere akınının durmasıyla market rafları yeniden dolmaya başladı. Halen hem güvenlik hem de kişiler arasındaki mesafeyi koruyarak salgının artmasını önlemek amaçlı sıra ile girilebilen bir çok markette kişi başına adet ile sınırlı olsa da geçtiğimiz hafta aşırı alışveriş nedeniyle tükenen ve bulunamayan ürünlerin bir çoğu ulaşılabilir durumda.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti şehirde uygulanan, "Evde kalma ve yaşamsal önemi olmayan iş yerlerinin kapatılması" kuralının iki ay ve gerekirse daha fazla sürebileceğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşan Nisan ayı ortasında her yerin açılabileceği bilgisini vererek vatandaşların hazır olmasını istedi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Long Beach, California, Güncel

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