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Los Angeles Şerifi: "Silah mağazaları kapanmalı"

NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en hızlı yayıldığı eyaletlerden California'da, Los Angeles İlçe Şerifi silah mağazalarının kapatılması gerektiğini savundu.

26.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:50
Los Angeles Şerifi:
NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en hızlı yayıldığı eyaletlerden California 'da, Los Angeles İlçe Şerifi silah mağazalarının kapatılması gerektiğini savundu.
Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, salı günü yaptığı basın toplantısında, "Bu, silah satışlarının yasaklanması konusu değil ancak herkesin panik içinde silah satın alması kendi içinde başka sorunları tetikliyor." dedi.
Bölgenin güvenliği için 1300 ek koruma görevlisi alacaklarını belirten Şerif Villanueva, böyle bir ortamda silah satış mağazalarının açık kalmasına gerek olmadığını belirtti.
Kaliforniya Silah Sahipleri Direktörü Sam Paredes başta olmak üzere Los Angeles'taki bazı hukuk danışmanları ise sosyal mesafeyi koruma gerekçesi ile silah mağazalarının kapatılmasının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu.
Kovid-19 salgını yüzünden başgösteren panik ile Amerika'da silah ve mühimmat satışlarının en çok arttığı bölgelerin başında, virüs vakalarının da en çok tespit edildiği ve hızla arttığı California ve New York gibi eyaletler geliyor.
ABD'de silahlanma hakkını savunanlar ve karşı çıkan kurumlar Kovid-19 ile mücadele kapsamında silah satış mağazalarının temel ihtiyaç kapsamında açık kalması veya kapanması gerektiği konusunda ortak fikre varamazken, federal yetkililerin bu konuda aldığı bir karar bulunmuyor.
-Florida'da virüslü yolcu gemisi paniği
Florida'da yerel yöneticiler, 42 kişide grip benzeri belirtiler görüldüğünün öğrenilmesi üzerine, Şili'den gelen turistik geminin limana yanaşmasına izin verilmesi konusunda çekimser olduklarını belirtti.
Geçtiğimiz hafta sonu Şili'nin Valparaiso limanından yola çıkarak Florida'nın Fort Lauderdale limanına yaklaşan gemide 13 yolcu ve 29 mürettebatın grip olduğu bilgisi yetkililerde panik oluşturdu.
Geminin yanaşması beklenen Broward kasabası yöneticileri, yolcu gemisindeki 42 hastada görülen grip benzeri belirtilerin Kovid-19 çıkma ihtimalinden korktuklarını söyledi.
Toplamda 1200 yolcunun bulunduğu Zaandam isimli gemiye, işletmeci şirket Holland America tarafından bir diğer gemi ile test kiti gönderilirdi. Durum netleşinceye kadar gemideki yolcuların odalarından çıkmamaları istendi.
Florida'ya 30 Aralık'ta ulaşması beklenen geminin varış noktasındaki Broward ilçesinin komisyon üyeleri ise geminin limana yanaşması konusunda karar vermeden önce konu hakkında Hastalık Kontrol ve Koruma (CDC) Merkezinden görüş bildirmelerini talep etti.
Öte yandan ABD'nin en büyük tavuk çiftliği işletmecilerinden Perdue'nin Georgia eyaletindeki fabrikasında Kovid-19 salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi yüzünden iş bırakma eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi.
En az 50 işçi iş yeri şartlarının korona virüsüne karşı korumasız olduğunu, bazı çalışanlarda Kovid-19 teşhisi konulmasına rağmen çalışma ortamında hiçbir dezenfekte yapılmadığını iddia ederek iş bıraktı.
Bir tavuk için hayatlarını riske atmayacaklarını belirten işçilere karşın üretici firma yazılı basın açıklamasıyla iddiaları reddetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Güncel

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