19.06.2019 12:21
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Los Angeles sokakları tebeşirle renklendi

Los Angeles sokakları tebeşirle renklendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin sokakları Tebeşir Festivali'yle renklendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin sokakları Tebeşir Festivali'yle renklendi. ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri Los Angeles'ta 600'den fazla sanatçı tebeşirle sokakları boyadı. Her sene gerçekleştirilen Tebeşir Festivali'nde bu sene de sanatçılar sokakları, yolları birer şahesere dönüştürdü. Festival, Los Angeles Pasadena Belediye Sarayı yakınlarında gerçekleştirildi. Toplanan tüm gelirler ise topluluk sanat programları ve HIV/ AIDS kaynaklarına yapıldı. Öte yandan, 2010'da gerçekleştirilen Tebeşir Festivali, bir hafta içinde 600'den fazla sanatçının katıldığı 25 binden fazla tebeşir kullanılarak yapılan resimler ve 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı en büyük sokak boyama festivali olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
New York, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel

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