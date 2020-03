- Los Angeles'ta, İdlib 'deki Türk askerlerine destek gösterisi

- Los Angeles'ta, İdlib 'deki Türk askerlerine destek gösterisiLOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles şehrinde İdlib'de bulunan Türk askerlerine destek amacıyla gösteri düzenlendi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta TASC (Türk Amerikan Uluslar Yönlendirme Komitesi) ve merkezi Los Angeles'ta bulunan TURCA Derneğinin öncülüğünde İdlib'de bulunan Türk askerlerine destek amacıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye, Türk vatandaşları ve Suriyelilerin yanı sıra çok sayıda Amerikalı katıldı. Gösteride ayrıca Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Muavin Konsolos Kıvanç Kantoğlu, Ticari Ateşe Yavuz Mollahisaroğlu, Suriye Amerikan Konseyi Başkanı Zaki Lababidi, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi Yöneticisi Hussam Ayloush, Suriye'de devam eden iç savaşta çocuklara yardım amacı ile kurulan Yanan Çocuklar Yardım Vakfı Başkanı Susan Baaj, Orange Conty Cresent School Başkanı Ahmet Almutawa ve Al-Noor Camii İmamı Sheik İbrahim de hazır bulundu."Asla Suriye halkını yalnız bırakmayacağız"Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, yanında Suriye'de evi düşen bomba sonucu yanmış ve Türkiye'nin destek verdiği BCRF'nin (Yanmış Çocuklar Yardım Vakfı) çabaları ile tedavisi halen devam eden Aishe ile yaptığı konuşmada, "Aishe ile tanışmaktan çok memnunum. Bu, Türkiye'nin neye karşı durduğunu, ne yapmaya çalıştığını gösteriyor" dedi. Türkiye'nin geçtiğimiz 8-9 sene içerisinde Suriyeli kardeşlerine yardım ettiğini ifade eden Oğuz, "Yardımımız devam edecek. Asla Suriye halkını yalnız bırakmayacağız ve bugün siz de Türkiye'yi ve Türk askerini yalnız bırakmayacağınızı gösteriyorsunuz" dedi. Söz konusu desteği çok değerli bulduğunu dile getiren Oğuz, Suriye halkının barışının, huzurunun ve güçlenmesinin Türkiye'nin huzuru, barışı ve güçlenmesi olduğunu ifade etti.Oğuz, gösterinin şehitleri anma amacıyla düzenlendiğini kaydederek, "Türkiye sizin haklarınız ve kendi ulusal güvenliği için savaşmaya devam edecektir" dedi."Sadece bir ülke sınırlarını açıyor ve mültecileri kabul ediyor"Amerikan İslami İlişkiler Konseyi Yöneticisi Hussam Ayloush ise gösteriye gelenlere teşekkür ederek bir arada bulunmanın önemli olduğunu çünkü bunun her özgürlük isteğinde bulunan kişi için bir destek mesajı olduğunu kaydetti. Ayloush, "Sadece bir ülke özgürlük isteyenlerin yanında duruyor. Sadece bir ülke sınırlarını açıyor ve mültecileri kabul ediyor. Milyonlarca Arap baskıdan kaçıyor. Birçoğu Suriye'den ama Mısır'dan gelen, Libya'dan gelen, Afganistan'dan gelen ve diğer yerlerden gelenleri de unutmamalıyız. Bu kişiler sığınağı Türkiye'de buluyorlar" diye konuştu. Türkiye'yi birkaç kez ziyaret ettiğini ifade eden Ayloush, sadece hükümetin değil, Türkiye'de ki hemen herkesin, mültecilere kucak açtığını ve imkanlarını paylaştığını ifade etti.SAC Başkanı Dr. Zaki Lababidi ise, "Türk askeri sivilleri kurtarmak ve İdlib ile çevresini yıkımdan korumak için geldi. Karşı taraf hiçbir teröriste saldırmadı, hiçbir terörist noktasına saldırmadı. Sivil şehirlere ve mahallelere saldırdı. Biz bugün bu yüzden buradayız, sivilleri koruyan Türk askerlerini desteklemek için ve tabi ki Kuzey Suriye'de barış için" şeklinde konuştu.TURCA ve TASC'ı temsilen konuşan Ebru Awad da, "Bugün burada 27 Ocak'ta Esad Rejiminin savaş uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk askerlerini ve saldırıda hayatını kaybeden herkesi anmak için toplandık. Ailelerine ve tüm Türklere buradan başsağlığı diliyor ve en derin üzüntülerimizi dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Awad İdlib'de, Suriye'de bulunan sivilleri ve mültecileri korumak için bulunan şehitleri andıklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından Suriye'de şehit olan Türk askerlerin ismi tek tek okundu.

Kaynak: İHA