Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri
Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa...
28.03.2020 06:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:50
Kapalı olan parklarRunyon Canyon ParkManns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlarBoş kalan sahil şeridiKapalı olan restorantlarSebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Los Angeles, Hollywood, Güncel