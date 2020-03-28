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Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri

Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa...

28.03.2020 06:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:50
Kapalı olan parklar
Runyon Canyon Park
Manns Çin Tiyatrosu
Hollywood Şöhretler Kaldırımı
Kapalı dükkanlar
Boş kalan sahil şeridi
Kapalı olan restorantlar
Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Los Angeles’ta Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Los Angeles, Hollywood, Güncel

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Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri

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