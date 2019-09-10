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Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın 3 yaralı

ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı.

10.09.2019 10:55 Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın 3 yaralı
ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye personelinden 3'ü yaralandı.
Yangın, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda çıktı. 200 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
3 itfaiye erinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; deponun çatısının tamamen yandığı bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, İtfaiye, Dünya

Kaynak: DHA

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