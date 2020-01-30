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Los angeles'ta yangın çatıda mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldı

Los Angeles'ta yangın Çatıda mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldıABD, (DHA) - ABD'de 25 katlı bir binada yangın çıktı.

30.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:19
Los Angeles'ta yangın Çatıda mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldı
ABD, (DHA) - ABD'de 25 katlı bir binada yangın çıktı. Bazı bina sakinlerinin yoğun dumandan kaçarak pencere kenarlarında mahsur kaldığı görüldü. 15 kişinin ise helikopter ile çatıdan kurtarıldığı, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangın, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentindeki 25 katlı bir binada çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttükleri görüldü. Öte yandan, üst katlarda oturan kişilerin çatıya çıktıkları, kurtarma helikopteriyle 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yerel medya, binada 339 kişinin yaşadığını, yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca, yangının 2 saat süren müdahaleler sonucu söndürüldüğü, söndürme çalışmalarında ise 335 itfaiye personelinin görev aldığı bildirildi.
Los angeles'ta yangın çatıda mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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