04.07.2019 01:23
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"Los Vivancos" Bursa'da sahne aldı

"Los Vivancos" Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, dünyaca ünlü dans grubu "Los Vivancos" sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, dünyaca ünlü dans grubu "Los Vivancos" sahne aldı.
Reşat Oyal Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki programda "Los Vivancos", seyirciye harika bir görsel şölen ve müzik ziyafeti sundu.
"Eğer şahinin yazgısı göğün en yükseklerine uçmaksa, bizim yazgımız da birlikte dans etmek" sloganıyla yola çıkan ve 30 ülkede milyonlarca kişiye ulaşan "Los Vivancos", izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Flamenko tutkunlarının gönlünü fetheden grup üyeleri, gecedeki performanslarıyla Bursalıları kendilerine hayran bıraktı.
Seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan grup, izleyicilerin arasına girerek programlarını sonlandırdı.
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat

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