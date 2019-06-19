Lösemi hastaları için 10 bin kilometre pedal çevirecek

Lösemiye dikkat çekmek için iki yıl önce bisikletle 2 bin 100 kilometre yol kateden Kemal Yücel, 10 bin kilometre hedefiyle Türkiye turu yapıyor.

Bisikletle Adana'dan çıktığı Türkiye turu kapsamında Ankara'ya gelen Yücel, Güvenpark'ta bulunan Kızılay kan bağışı noktasında Ankaralılara, kök hücre bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce lösemi nedeniyle 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastalığa dikkat çekmek için 2 yıl önce "Her Pedal Bir Umut Olsun" sloganıyla Adana'dan İstanbul'a bisikletiyle yaptığı yolculuğu bir ayda tamamladığını aktaran Yücel, aynı amaçla yeniden yollara çıktığını söyledi.

Yücel, bisikletle Türkiye turu kapsamında 10 bin kilometre yol almayı hedeflediğini, tur boyunca gittiği her yerde kök hücre bağışının önemini anlatacağını ifade etti.

İlik nakli yapılamadığı için lösemili çocukların hayata gözlerini yummalarından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yücel, "Benim gibi başka babalar evlat acısı yaşamasınlar. Geçtiğimiz yıl Adana'dan İstanbul'a kadar olan İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölümünü gezerek 2 bin 100 kilometrelik bir yolculuk yapmıştım. Yeni çıktığım bu turumda da yaklaşık 800 kilometre yol yaptım. Ankara dördüncü ilimiz oldu. Buradan da Bolu, Çankırı ve Çorum istikametiyle önce Karadeniz'e gideceğim, sonra Güneydoğu turu yapacağım. Tahminen 10 bin kilometrelik yol kat edeceğim." diye konuştu.

"14 lösemi çocuk hayata tutundu"

Vatandaşların kök hücre bağışı konusunda istekli olduğunu aktaran Yücel, doğru bilgilendirme yapıldığında gönüllü sayısının arttığını söyledi.

Güzergahı boyunca lösemi hastalarını da ziyaret ettiğini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kayseri Lisesinde öğrenim gören bir lösemi hastasını ziyaret etmek istedim. O sırada bir veli bana seslenerek, 'Geçen yaz geldiğinde ben kan örneği verdim. Eşleşme çıktı ve ilik vererek bir çocuğun hayatını kurtardım' dedi. Bu şekilde iki yıl önce yaptığım İstanbul turu kapsamında 14 lösemili çocuğumuzun hayata tutunduğunu öğrendim. Türkiye turu kapsamında gece 01.00 sularında Aksaray'a girerken bir araca şehir merkezini sorduğumda sürücü aracından inerek bana sarılıp ağladı ve bana dedi ki '8 ay önce ilik bulamadığım için çocuğumu kaybettim. Seni haberlerden izlemiştim.' İnsanlar ilik yoksunluğundan dolayı acılar yaşamışlar. Bu hastalıkla mücadele ilik bağışıyla mümkündür. Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet etmeye devam edeceğim."

Kaynak: AA