Haberler » Güncel » Lösemi hastaları için 'maskeli yürüyüş'

Lösemi hastaları için "maskeli yürüyüş"

Balıkesir'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeli yürüyüş yapıldı.

06.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:10
Balıkesir'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeli yürüyüş yapıldı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Balıkesir Gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Milli Kuvvetler Caddesi'nde toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllüleri maske takarak Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü.
LÖSEV konusunda farkındalık mesajları içeren dövizler taşıyan gruba, öğrenci bandosu da eşlik etti.
Vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda son buldu.
Grup adına gazetecilere açıklama yapan Yasemin Güler, LÖSEV'in büyük bir aile olduğunu söyledi.
Güler, tüm vatandaşları lösemili çocuklara destek olmaya çağırarak, "Bizler löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, lösemili çocukların maskelerini kendilerini korumak için taktıklarını, LÖSEV'in çocuk ve yetişkin hastalara nakdi ve sosyal destekler verdiğini duyarlı Türk halkı ile paylaşıyoruz. Daha bilinçli bir kamuoyu için herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.
Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Lösemi hastaları için

Ali Hikmet, Balıkesir, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Erdoğan-Trump görüşmesi
00:55   Su altında Atatürk Portresi yaptılar
00:54   'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
00:53   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:52   'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:59:28