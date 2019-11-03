Haberler » Güncel » Lösemi hastalarına 'maskeli' destek

Lösemi hastalarına "maskeli" destek

Kayseri'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" düzenlendi.

03.11.2019 13:39
Kayseri'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Temsilciliği tarafından Sivas Bulvarı'nda bir AVM önünde toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları ve yakınları, maske takarak bando ve şarkılar eşliğinde "Maskeme değil gözlerime bak." sloganı atıp, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
LÖSEV sorumlusu Ramazan Bozbeşparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllüler ve diğer destekçilerle birlikte büyük bir aile olduklarını söyledi.
Vakfın 22 yıl önce kurulduğunu anlatan Bozbeşparmak, şunları kaydetti:
"LÖSEV, bir avuç idealistle büyümüş ve bugün geldiği noktaya ulaşmıştır. LÖSEV etkinlikleri kapsamında herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyor ve çeşitli etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lösemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Lösemili çocuklar maskelerini kendilerini korumak için takıyor. Vakfımız, çocuk ve yetişkin hastalara çeşitli destekler veriyor."
Lösemi hastalarına

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:06 Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (2)
17:06 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'deki üçlü görüşmeye katılmakta ısrarlı
17:04 Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)
16:57 HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
16:53 Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var
16:30 Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!
16:26 İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!
16:14 CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
16:11 PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar
16:11 AK Partili Numan Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım
3.11.2019 17:07:06