Haberler » Güncel » Lösemi hastalarına 'maskeli yürüyüş' ile destek verdiler

Lösemi hastalarına "maskeli yürüyüş" ile destek verdiler

Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" yapıldı.

04.11.2019 16:38
Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" yapıldı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Edirne Temsilciliğince düzenlenen "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" adlı etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'nda toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllüler, maske takarak bando eşliğinde 25 Kasım Stadyumu'na yürüdü.
Yürüyüş sonunda Meriç İlkokulu öğrencileri, davul, tef ve darbukalarla mini konser verdi. Öğrenciler, çaldıkları hareketli ve 9/8'lik şarkılarla beğeni topladı.
Yürüyüşe katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların kendilerini korumak için taktıkları maskelerle yürüyerek hastalığa dikkati çekmek istediklerini söyledi.
LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker de löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bütün çocuklara sağlıklı ömür dilediğini belirtti.
Lösemi hastalarına

Edirne, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması
17:26 Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama
17:26 Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı
17:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
17:01 CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin
16:41 Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi
16:32 İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu
16:26 Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini iptal edebilir
15:57 Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
4.11.2019 17:27:30