Lösemi Hastalığından Yaşamını Yitirdi

MUĞLA'da lösemi tedavisi gören Yiğit Can Keser (28), yaşamını yitirdi. Muğla Abide- Hasan Öncüer Huzurevi'nin eski müdürü Nilüfer Keser'in oğlu Yiğit Can Keser, lösemi tedavisi gördüğü İzmir 'deki özel bir hastanede, dün sabah yaşamını yitirdi. Keser'in cenazesi, Menteşe ilçesinin kırsal Yeşilyurt Mahallesi 'ndeki Çarşı Camii'nde bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yiğit Can Keser'in annesi Nilüfer Keser ile işçi emeklisi babası Kenan Keser'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.3 yıldır tedavi gören Yiğit Can Keser'in, bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ndeki öğrenimini 2'nci sınıfta bıraktığı ifade edildi.- Muğla