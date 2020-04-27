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Lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur, ilik nakli bekliyor

Lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur, ilik nakli bekliyorBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Uğur Akyüz'ün (7), sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.

27.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:23
Lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur, ilik nakli bekliyor
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Uğur Akyüz'ün (7), sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor. Ailesi ve öğretmeni Uğur için ilik bağışında bulunulmasını istiyor.
Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Latif Akyüz ve eşi Bedevi Akyüz, bir ay önce oğulları Umut Akyüz'ün lösemi olduğunu öğrendi. Akyüz ailesi, vücudundaki yüksek enfeksiyonun düşürülmesinin ardından şüphe üzerine Balıkesir'e sevk edilen Uğur'a lösemi tanısı konulmasından sonra İzmir'e giderek tedavi sürecini başlattı. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınan Uğur için, nakle uygun kemik iliği aranmaya başlandı.
İnşaat işçisi babasından, kendisinden ve Uğur'un 3 yaşındaki kardeşi Yusuf'tan kemik iliği örneği alındığını, sonucun ise 10 gün sonra belli olacağını belirten ev hanımı anne Bedevi Akyüz, "Hastaneye götürdüğümüzde tahliller temiz çıkıyordu. Doktorun şüphesi üzerine sevk edildiğimiz Balıkesir'de lösemi denildi. Bir ay içinde oğlum 5 kez kemoterapi gördü. AML ve ALL oluşmuş ve bu nedenle nadir görülen, yani binde bir görülen bir durum olduğunu söyledi doktorlar. Çok zor bir süreç. Kendisine ait, temiz bir odada bakımı gerektiği için Altınova'da bir eve geçtik. Oğlumu tertemiz bir ortamda bakmaya gayret ediyorum. Bir an önce uygun iliğin bulunması için dua ediyor ve vatandaşlarımızdan ilik bağışında bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.
Baba Mehmet Latif Akyüz ise, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Çocuğum Uğur'a lösemi teşhisi konuldu. Şu anda hastanede tedavisi yapılıyor. Bu lösemi hastalığının binde 1 görünen bir hastalığına yakalanmış. Riskli bir durumu var. Bu konuda ilik nakli yapılması gerektiğini söylediler bize. Bütün vatandaşlarımızdan bize yardım etmesini, evladımızın sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda bize destek ve yardımlarınızı verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden, Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.
Mecit Ataklı İlköğretim Okulu 1'inci sınıf öğrencisi minik Uğur'un ilik bağışçısı beklediğini sosyal medya üzerinden duyuran öğretmen Seher Özben, bağışta bulunmak isteyenlerin 0507 852 59 16 numaralı telefona ulaşabileceğini belirtti. Lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur, ilik nakli bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Haber
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