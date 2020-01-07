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Lösemi hastası arkadaşları için iki günde kök hücre bağışçısı bin kişi buldular

Amasya'da yaşayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı'nın tedavisi için arkadaşları, sosyal medyadan başlattıkları kampanya kapsamında iki günde kök hücre bağışçısı bin kişi buldu.

07.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:56 Lösemi hastası arkadaşları için iki günde kök hücre bağışçısı bin kişi buldular
'da yaşayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı'nın tedavisi için arkadaşları, sosyal medyadan başlattıkları kampanya kapsamında iki günde kök hücre bağışçısı bin kişi buldu.
Bu yıl Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ)
Yaşar Doğu Bilimleri Fakültesini kazanan Aşlı, okula başladıktan kısa süre sonra lösemi hastası olduğunu öğrendi.
Tedavisine başlanan Aşlı'ya gereken ilik naklinin yapılması için arkadaşları, sosyal medyada kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında iki günde bin kişi, Amasya'da kan bağışında bulunup kök hücre vermek için test yaptırdı.
Hastanın ablası Güllü Aşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklediklerinin çok üzerinde destekle karşılaştıklarına işaret ederek, sadece kardeşi değil, bütün hastalar için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Destek olmak isteyenlerin iki hafta boyunca Anıt Meyda'nındaki Türk Kızılay aracına başvurabileceğini belirten Aşlı, "Kardeşim 3 aydır kemoterapi tedavisi görüyor. Halkımız sağ olsun, duyarlılığını gösterdi ve bizi yalnız bırakmadı. Henüz uygun ilik bulunamadı." dedi.
Samet Aşlı'nın arkadaşı Yusuf Tıngır da desteğin kendilerine umut verdiğini dile getirerek, "Hastalığı atlatması için yurt dışından ilaçlar geldi ama tedavisi için ilik gerekiyor. Sağ olsun, tanıyan tanımayan birçok kişi donör olmaya geldi. İnşallah aramızdan birininki uyar. Tedavisine umarım yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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