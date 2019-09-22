Lösemi hastası ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde lösemi hastası 6 yaşındaki Ayten Oruç'a doğum günü kutlaması düzenlemek için mahalleli seferber oldu. Balonlarla süslenen cadde ulaşıma kapatıldı. Başına elbisesine uygun pembe peruk takılan Ayten, mahalle sakinlerinden oluşan orkestranın müziğiyle, gönlünce eğlendi.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Kazım Oruç (31) ile Emine Oruç (29) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Ayten Oruç'a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi süren Ayten Oruç'a moral vermek için muhtar Hatice Çavdar öncülüğünde mahalle sakinlerince doğum günü eğlencesi organize edildi. Küçük kızın evinin önündeki Yunusemre Caddesi'nde, etkinlik için yol ulaşıma kapatıldı. Ardından caddenin belirli bölümleri balonlarla süslendi. Gecede, mahalle sakinlerinden oluşan orkestra müzik yaptı. Ayten Oruç ise gün için özel olarak hazırlandı. Küçük Ayten, kuaföre götürüldü, pembe elbisesiyle uyumlu peruk takıldı. Ayten Oruç'un mahalleye gelmesiyle birlikte eğlence başladı. Mahalleli adeta düğün havasında geçen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş de etkinliğe katıldı. Başkan Eriş, gecede minik Ayten'le dans ederek, ona moral verdi. Ayten Oruç'un mutluluğu yüzüne yansırken, o da oynayanlara el çırparak eşlik etti. Ayten Oruç gecede, 'Pamuk prenses' kıyafeti ve pembe bir tuvalet giyerek eğlencesine devam etti.

Kaynak: DHA