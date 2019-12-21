Haberler » Güncel » Lösemi hastası burak'tan acı haber - Haber

Lösemi hastası burak'tan acı haber

Lösemi hastası Burak'tan acı haberAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız, bu hayalinin gerçekleşmesinden 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

21.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:38
Lösemi hastası Burak'tan acı haber
AYDIN'ın ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız, bu hayalinin gerçekleşmesinden 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Burak'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, takımlarının taraftarı olan, lösemi hastası Burak Yıldız'ın en büyük isteğinin Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği harekete geçip, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de desteğiyle Yıldız'ın bu isteğini Galatasaray Kulübü'nün yetkililerine bildirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yıldız'ı geçen 22 Ekim'deki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına davet etti. Davet üzerine İstanbul'a giden Yıldız, maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ardından da akşam taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını statta canlı olarak izleyerek, hayalini gerçekleştirdi.
Hayalini gerçekleştirmenin mutluğunu yaşayan Yıldız'dan bu sabah acı haber geldi. Yıldız, hayatının baharında lösemiye yenik düştü. Genç Burak'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ ASLANIM'
Burak Yıldız'ın ölüm haberini alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Günel, mesajında büyük üzüntü duyduğunu belirtip, Küçük bedeniyle büyük mücadeleler veren kardeşimiz Burak'ın aramızdan ayrılışını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Seni hiç unutmayacağız aslanım diyerek, tüm sevenlerine da başsağlığı diledi.
Lösemi hastası burak'tan acı haber

Burak Yıldız, Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10   Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Haber
22:09   Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Haber
22:09   Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf... - Haber
22:08   Guatemala'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Haber
22:08   Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Karaman'da bulundu - Haber
21:40   Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Haber
21:05   Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Haber
21:02   Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Haber
20:59   Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı - Haber
20:07   Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
21.12.2019 22:13:17