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Lösemi hastası çocuklar için yardım toplama iddiasına 2 gözaltı

Samsun'da lösemi hastası çocuklara yardım topladıkları iddia edilen 2 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

18.09.2019 15:10Lösemi hastası çocuklar için yardım toplama iddiasına 2 gözaltı
Samsun'da lösemi hastası çocuklara yardım topladıkları iddia edilen 2 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde ellerinde makbuzla apartmanları dolaşarak lösemi hastası çocuklar yararına yardım topladıkları iddia edilen İ.C. ile H.D. adlı kadın şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan İ.C. ve H.D. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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