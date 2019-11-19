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Lösemi hastası Ebru Çelen için uygun donör bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 18 yaşındaki Ebru Çelen için uygun donörün bulunduğu bildirildi.

19.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:41
'ın ilçesinde 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 18 yaşındaki Ebru Çelen için uygun donörün bulunduğu bildirildi.
'nin farklı illerinden kendisi için kök hücre kampanyası başlatılan Bozdoğan Anadolu Lisesi öğrencisi Ebru Çelen'e sevindirici haberi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yetkilileri verdi.
Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu bir haber aldıklarını belirterek, "Güney Kıbrıs'ta donör bulundu. Hocalarımız 26 Kasım'da nakil yapacaklar. Öyle planlıyorlar. İnşallah iyi bir sonuç bekliyoruz. Güzel haberler vereceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Baba Yılmaz Çelen'e de geçen ay ilik nakli yapıldığını aktaran Ünüvar, "Bölgede, Aydın'da ve hastanede büyük bir seferberlik oldu. Hem babada hem kızda olmasından dolayı bilinen bir vaka. Baba şu an iyi durumda. Ebru için de aynı sonucu bekliyoruz." diye konuştu.
Uygun donör bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ebru Çelen de hastanede tedaviye başladığını söyledi.
Ebru Çelen'e 2017'de lösemi tanısının konulmasının ardından aynı yıl babasının da lösemi olduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız için kampanya başlatılmış, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile sanatçı Haluk Levent de kampanyaya destek olmuştu.
Lösemi hastası Ebru Çelen için uygun donör bulundu

Bozdoğan, Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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