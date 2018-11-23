Lösemi Hastası Er "Evde Eğitim" Alacak

23 Kasım 2018 Cuma 12:11



23 Kasım 2018 Cuma 12:11

Lösemi hastası olduğu için okula başlayamayan 6 yaşındaki Medine Filiz Sude Er, talebi üzerine evde eğitim almaya başladı.İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl lösemi teşhisi konulan Er'in ilk tedavisi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.Er, daha sonra yüksek riskli hasta olduğu gerekçesiyle özel bir hastaneye gönderildi. Burada kök hücre nakli yapılan Er'in sağlık durumunda iyileşme başladı.Kızlarının hastalığı nedeniyle okula gidememesine üzülen Er ailesi, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat ederek, kızları için "evde eğitim hizmeti" talep etti.Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca değerlendirilen ve olumlu bulunan talep için Kağıthane'deki Ziya Paşa İlkokulu Sınıfı Öğretmeni Özlem Anık görevlendirildi.Anık, beraberindeki rehberlik öğretmeniyle evinde ziyaret ettiği Medine Filiz Sude Er için ders programı hazırladı ve kendisine ilk dersi verdi.