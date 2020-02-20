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Lösemi hastası gencin hayali gerçekleşti

Giresun'da lösemi hastası 15 yaşındaki Engin Öztürk, hayali olan imzalı Trabzonspor formasına kavuştu.

20.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:45Lösemi hastası gencin hayali gerçekleşti
'da lösemi hastası 15 yaşındaki Engin Öztürk, hayali olan imzalı formasına kavuştu.

Giresun'un Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın vatandaş ziyaretleri kapsamında Tekke köyünde ailesi birlikte yaşayan ve bir süredir lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Engin Öztürk'e misafir oldu. Ailesi ile gerçekleştirilen sohbette Engin'in koyu Trabzonspor taraftarı ve José Ernesto Sosa hayranı olduğunu öğrenen Kaymakam Akın, Engin'e tedavisini aksatmaması ve iyi beslenmesi halinde Trabzonspor forması hediye edeceği sözü verdi. Bunun üzerine Trabzon'un Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'ın aracılığı ile Trabzonspor Kulübü oyuncularının imzaladığı 8 numaralı Sosa forması kendisine hediye edildi. Bu anlamlı hediyeden çok mutlu olan Engin, Kaymakam Akın'a tedavisine ve beslenmesine dikkat edeceği sözü verdi. Kaymakam Akın, "Formanın Engin'e ulaştırılmasında katkıları olan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübü oyuncularına teşekkür ediyor ve Engin kardeşimizin bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - GİRESUN

Engin Öztürk, Trabzonspor, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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