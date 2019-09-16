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Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Nur Aköz (35), yaşamını yitirdi.

16.09.2019 14:56Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Nur Aköz (35), yaşamını yitirdi.
Kuaförlük yapan 1 çocuk annesi Nur Aköz, 2 yıl önce lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara veren Nur Aköz'e kardeşinden ilik nakli yapıldı. Hastalığı yeniden beliren Nur Aköz, tedavi görmeye devam etti. Nur Aköz dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Nur Aköz, bugün Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Yenice Merkez Camii'nde kılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Derince, Güncel

Kaynak: DHA

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