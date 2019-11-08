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Lösemi Hastası Öykü Arin için kan bağışında bulunuldu

4,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için Akçakoca'da kan bağışı kampanyasında düzenlendi.

08.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10 Lösemi Hastası Öykü Arin için kan bağışında bulunuldu
4,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için 'da kan bağışı kampanyasında düzenlendi.
Merkez cami karşısında düzenlenen kan bağışı kampanyasına kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve vatandaşlar destek verdi.
Türk Kızılayı Akçakoca Şube Müdürü Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakoca şehir merkezinde Öykü Arin için kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.
Kampanyaya ilginin güzel olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Bugün merkez camisinin önünde kan bağışı aracımız var. 4,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre nakli yapılması için destek veriyoruz. Kök hücre nakli ile alakalı bir yıldır Türkiye'nin dört bir yanında kök hücre araması yapıyoruz. Belediyemize anons talebinde bulunduk. 22 Kasım'da da tekrardan yardımda bulunacağız. Geçen yıl da bulunmuştuk. Yerel gazetelere, belediyeye kamu kurum ve kuruluşlara bu kampanyayı bildirdik. Sağ olsunlar gördüğünüz üzere güzel bir talep var." dedi.
"İnşallah sağlığına kavuşur" diyen Öztürk,şunları kaydetti:
"Akçakoca ve Düzce kan bağışında gerçekten özverili ve bizlere destek veriyorlar. Buradan da Akçakoca halkına ve Düzce'ye teşekkür ediyoruz. Öykü Arin için inşallah kök hücre bulunur. Sağlığına kavuşur. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. "
Kan bağışı saat 17.00'ye kadar sürecek.

Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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