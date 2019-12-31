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Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar

MERSİN'de, Tiyatro Mulambu, lösemi hastası 13 yaşındaki Sıla Öner için sahne aldı.

31.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:31 Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar

MERSİN'de, Tiyatro Mulambu, lösemi hastası 13 yaşındaki Öner için sahne aldı. Oyunun bütün geliri, Sıla'nın tedavisi için bağışlandı.

'de çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan Tiyatro Malumbu, bu kez lösemi nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Sıla Öner için kolları sıvadı. Tiyatro grubu, küçük kızın tedavi masraflarına destek olmak için 'Doğaçlasak da mı saklasak' isimli oyunu sahneledi.  Yenişehir Atatürk Merkezi'ndeki oyunun sonunda ise Sıla sahneye çıkarak, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tiyatro Mulambu Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncusu Volkan Güneri, proje için salonu ücretsiz tahsis eden Yenişehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Güneri, oyunun bütün gelirinin Sıla'nın tedavisi için bağışlandığını söyledi.

 



Mersin, Sıla, Güncel

Kaynak: DHA

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