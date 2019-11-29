Haberler » Güncel » Lösemi tedavisi gören liseli Sedatcan, yaşamını yitirdi - Haber

Lösemi tedavisi gören liseli Sedatcan, yaşamını yitirdi

BARTIN Amasra Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.

29.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:54Lösemi tedavisi gören liseli Sedatcan, yaşamını yitirdi

BARTIN Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü 'da hayatını kaybetti.

Amasra'nın Çanakçılar Köyü'nde yaşayan Sedatcan Coşkun'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.

Tedaviye alınan Amasra Çok Programlı Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Coşkun, geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Tedavisine burada devam edilen liseli, durumunun ağırlaşması üzerine önceki gün yoğun bakıma alındı. Sedatcan Coşkun, dün gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Liseli Sedatcan Coşkun yarın 'daki köyünde toprağa verilecek.



Ankara, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti
18:16 Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan "Güle güle Adil" sesleri yükseliyor
18:15 500 lira için kuzenini vurdu, 24 saat geçmeden yakalandı
18:14 oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı
18:09 Rize'de toplantıda trafik ele alındı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
07:30 Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin fotoğraflarını paylaştı
29.11.2019 18:19:38