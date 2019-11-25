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Lösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden destek

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde oturan sınıf öğretmeni Mehmet Demen (42), 9 Eylül'de grip şüphesiyle gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi hastalığı teşhisi konuldu.

25.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:14Lösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden destek

İZMİR'in ilçesinde oturan sınıf öğretmeni Mehmet Demen (42), 9 Eylül'de grip şüphesiyle gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi hastalığı teşhisi konuldu. 2 buçuk aydan beri hastanede tedavi gören Mehmet öğretmene donör olabilmek için eski öğrencileri destek olurken, Efeler Belediyesi de kampanya başlattı.

Karşıyaka'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 20 yıllık öğretmen Mehmet Demen, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasından 2 gün sonra 11 Eylül günü grip şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerde Mehmet Demen'in lösemi hastası olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet öğretmen yaklaşık 2 buçuk aydan beri hastanede tedavi altında tutuldu.

ÖĞRENCİLERİ DONÖR OLABİLMEK İÇİN DESTEK OLDU

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hastanede geçiren Mehmet Demen'in mezun ettiği öğrenciler öğretmenlerine donör olmak için destekte bulundu. Demen'in öğrencileri, bugün hastanede ziyaret ettikleri Demen'in Öğretmenler Gününü kutladı. Mehmet öğretmenin yeniden sağlığına kavuşabilmesi için tek çare, ilik nakli olduğu öğrenildi.

İlk önce iyileşeceği ardından da mesleğe başlayacağı günün hayaliyle yaşama tutunduğunu anlatan Mehmet Öğretmen'in aklında sadece öğrencileri ve yeniden tahtanın başına geçmek var. İlik nakli olabilmesi için uygun donörün bulunmasını bekleyen Mehmet öğretmene bir destek kampanyası da Efeler Belediyesi'nden geldi. Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, bugün itibariyle gerekli kampanyayı başlattıklarını ifade etti.

OĞLUNUN BİR AN ÖNCE İYİLEŞMESİNİ İSTİYOR

Anne Gülseren Demen ise, "Mehmet bizim tek evladımız. Babası da öğretmenlikten emekli oldu. Rahatsızlığı bizi çok üzdü. Oğlumun bir an önce donör bulunması için çalışıyoruz. İyileşerek yeniden sağlığına kavuşması için dua ediyorum" dedi.



Karşıyaka, Güncel

Kaynak: DHA

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