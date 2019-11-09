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Lösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografi

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde lösemi hastalığından hayatını kaybeden Muhammed Mete Eyisoy için arkadaşları oluşturdukları kalp kerografisi ile farkındalık etkinliği düzenledi.

09.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:32Lösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografi
'ta geçtiğimiz günlerde lösemi hastalığından hayatını kaybeden Muhammed Mete Eyisoy için arkadaşları oluşturdukları kalp kerografisi ile farkındalık etkinliği düzenledi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Sağlığı Denetim ve Değerlendirme Birimi, geçtiğimiz günlerde lösemi hastalığından hayatını kaybeden Muhammed Mete Eyisoy'un tahsil gördüğü il merkezinde bulunan TOKİ İlköğretim Okulu işbirliğiyle bir farkındalık klibi düzenledi. 'Maskelerimize değil, gözlerimize bakın' teması işlenen klipte, genç yaşta hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Mete Eyisoy'un arkadaşları yüzlerine taktığı maskelerle okul bahçelerinde kalp şekli oluşturup kendilerini görüntüleyen drone kamerasına el salladı. Çalışmanın annesi ve babası sağlık çalışanı olan Eyisoy'un anısına ithaf edildiğini söyleyen Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sübül: "Lösemi bir kan hastalığı olup, en çok 1-5 yaş arası çocuklarda görünür. Erken teşhis çok önemli ve hayat kurtarıcıdır. Biz de Tokat Sağlık Müdürlüğü olarak bu hastalığa dikkat çekmek istedik. Bu amaçla ilkokul öğrencisi kardeşlerimizle 'maskelerimize değil, gözlerimize bakın' sloganı ile etkinlik düzenledik. Tüm halkımızı lösemili çocuklara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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