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Lösemiden ölen Sedatcan, toprağa verildi

BARTIN'da, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sedatcan Coşkun (16), son yolculuğuna uğurlandı.

30.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:58Lösemiden ölen Sedatcan, toprağa verildi

BARTIN'da, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sedatcan Coşkun (16), son yolculuğuna uğurlandı.

'da lösemi nedeniyle tedavi gören Sedatcan Coşkun, önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Sedatcan Coşkun'un cenazesi merkeze bağlı Çanakçılar köyüne getirildi. Evin önünde dualar okunurken, Sedatcan Coşkun'un 9 yaşındaki kardeşi Hira Coşkun gözyaşlarına boğuldu. Anne Gülseren ve baba Nahit Coşkun ise güçlükle ayakta durabildi. Sedatcan Coşkun'un Çok Programı Lisesi'nde eğitim gören sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazede gözyaşı döktü.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında baba Nahit Çoşkun'u yakınları teselli etti. Sedatcan Coşkun'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.



Amasra, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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