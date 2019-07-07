07.07.2019 17:07
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Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, 23 aydır lösemiye karşı sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür için Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, 23 aydır lösemiye karşı sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür için Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakan'ın annesi Sema Gür, babası Erdal Gür ve ağabeyi Gürkan Gür ile akrabaları ve üniversiteden arkadaşları katıldı. Hastalık sürecinde kardeşinin tedavisi ve bakımı için çok çaba sarf eden ağabey Gürkan Gür, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sema Gür de tabuta sarılıp, "Oğlum, her şey yarım kaldı" diyerek, ağladı.
Atakan Gür'ün cenazesi, kılınan namazın ardından eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: DHA
Bornova, Gür, Güncel

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