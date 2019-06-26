Lösemili Atakan'a nakil yapılacak

İZMİR'de yaklaşık 2 ay önce, kendisine kök hücre nakli yapılabilecek iki farklı uygun donör bulunan ancak o dönemde oluşan kitle nedeniyle beyin ameliyatı geçirince nakil operasyonu ertelenen lösemili Atakan Gür'ün (22), yeni nakil tarihi belli oldu. Gür'e, 27-30 Haziran tarihleri arasında uygun donörden alınan kök hücrelerin nakledilmesi planlanıyor.İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 22 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na başvurdu. Tetkiklerin ardından lösemi teşhisi koyulan Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedaviler gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür'ün konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybettiği anlaşıldı. Doktorların, nakil olmaması durumunda hayatta kalamayacağını söylediği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada donör bulunması için çeşitli kampanyalar başlattı.2 UYGUN VERİCİ BULUNDUAtakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları ve duaları karşılık buldu. Genç Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan, hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir'deki özel bir hastanede kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi. Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan talihsiz genç, yaklaşık iki ay önce beyin ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon geçiren Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı.27-30 HAZİRAN'DA YAPILACAKTedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi İç Hastalıkları servisinde yatan Atakan Gür'e, artık kök hücre nakli yapılacak. Nakil öncesi radyoterapi ve kemoterapi tedavilerine başlandı. Yaklaşık 2 ay önce yapılması planlanan ve yaşanan aksilikler nedeniyle ertelenen nakil işlemi, herhangi bir problem yaşanmaması durumunda 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de yaşayan ve kimliği açıklanmayan uygun vericiden alınacak kök hücreler, haziran ayının sonlarına doğru Atakan'a nakledilecek.Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'nun, Atakan için tüm seçenekleri zorladığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyerek, teşekkür etti. Ağabey Gür, "Atakan, kamuoyuna da yansıdığı üzere hastalığın sinir sisteminde nüksetmesi nedeniyle çok zor günler geçirmişti. Konuşma, işitme ve hareket etme yetilerinin yanı sıra hafıza problemi de yaşadı. Daha sonra toparladı ve iki farklı uygun donör bulunduğu haberi geldi. Tam artık Atakan'ımız iyileşecek derken bu sefer de beyninde kitle tespit edildi, büyük oranda görme kaybı yaşadı ve bu yüzden ameliyat oldu. Bunu da atlattık. İnşallah, bu sefer problem çıkmayacak ve kısa zamanda nakil işlemi yapılacak" diye konuştu

- İzmir