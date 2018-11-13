Lösemili Çocuk Babası Müdüre, Öğrencilerinden Sürpriz

13 Kasım 2018 Salı 15:34



13 Kasım 2018 Salı 15:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki özel bir okulun öğrencileri, lösemiyle mücadele eden 5 yaşında bir çocuk sahibi olan okul müdürlerini, düzenledikleri sürpriz etkinlikle şaşırttı.Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlemek isteyen özel okul öğrencileri, okul müdürleri Mehmet Aydoğan'ın bu hastalıkla mücadele eden 5 yaşındaki Ömürcan Aydoğan'ı da unutmadı.Okul müdürlerinden habersiz olarak gerçekleştirdikleri etkinlik için Ömürcan'ı okulda misafir eden öğrenciler, lösemiye dikkat çekmek için bir günlüğüne eğitimlerini maskeyle gerçekleştirdi.Okuldaki tüm sınıflarda öğretmenler de lösemi hakkında bilgiler verdi.Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Ömürcan'a harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri de verdi.Okul Müdürü Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 3 yıl önce lösemiye yakalandığını, o günden beri de hastalıkla mücadeleyle uğraştıklarını söyledi.Etkinliğinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Aydoğan, öğrencilerine teşekkür etti.