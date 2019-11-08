Lösemili çocuklar çalışmalarını sergiledi

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de ilk kez anne-çocuk sergisi niteliği taşıyan Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle Yarattıkları Taştan Hikâyeler ve Annelerinin El Sanatları Sergisi, GAÜN Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Berk, gelişen tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi yöntemiyle lösemi hastalığının iyileşme oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Berk, "Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturuyor, lösemi korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı.Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akut Myeloblastik Lösemi olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Akut Lenfoblastik Lösemi verilerini yakaladığımız zaman sevinirdik. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Ülkemizde löseminin her türlü tedavisi en modern şartlarda ve yurt dışından çok daha ucuza yapılabilmektedir. Biz belediye olarak onkoloji hastanesinin her zaman yanındayız, her türlü çalışmalarına destek vermeye hazırız" dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cemalettin Serin ise, ilkokula giden GAÜN Onkoloji hastanesi sınıfında hayallerini resimlere yansıtan çocuklarla gurur duyduğunu belirterek, çocuklara özel geliştirilen projeyle çocukların tedavi sürecini daha mutlu geçirdiğini söyledi.

GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram, Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemine değinerek, lösemi hastalığı hakkında teknik bilgiler verdi.

Etkinlikte tedavisi tamamlanan Ayşenur Yanık'ın şiiri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Taştan Hikayeler Sergisi'nin açılış kurdelesini kesen protokol, çocukların çizdiği resimleri ve annelerin el emeği göz nuruyla ortaya koyduğu ürünleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.