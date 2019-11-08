Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, hayata kök hücre nakli ile tutunabilecek lösemi hastaları için gönüllü bağışçılar aradıkları çağrısında bulunarak, "Siz de kök hücre bağışı ile hayat kurtarabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kök hücre bağışı hakkında yazılı bir açıklama yapan Sargın, yetişkinlerde donörden alınan kemik iliği hücresinin (kök hücre)nakli ile yapılan tedavilerde kan kanserlerinin birinci sırayı aldığı bilgisini verdi.

Sargın, kök hücre nakli yapılabilmesi için mutlaka hasta ile doku grubu uygun bir kök hücre vericisinin olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle hayata kök hücre nakli ile tutunabilecek lösemi hastaları için gönüllü bağışçıları çağırıyoruz. Siz de kök hücre bağışı ile hayat kurtarabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Ne kadar çok kök hücre bağışçısı olursa dönor bulma olasılığının da artacağına işaret eden Sargın, şunları kaydetti:

"Kardeşten donör bulma olasılığı yüzde 30 iken akraba dışı yani gönüllü donör bulma olasılığı daha da artabiliyor. Maalesef bir de madalyonun diğer yüzü var. Sadece donörün bulunması yetmiyor. Bazen donör olmayı kabul etmeyen ya da son anda vazgeçenlerle karşılaşabiliyoruz. O zaman hasta için bir yıkım, yakınları ve biz hekimler içinde tam bir hayal kırıklığı oluyor. Gönüllü donör olmak isteyen kişilerin 18-55 yaşlarında, önemli sağlık sorunu olmayan kişiler olması gerekiyor. Ülkemizde TÜRKÖK, İstanbul Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi Kemik iliği bankalarıdonör bilgilendirmesi ve kaydı için mevcut resmi kuruluşlardır."

Sargın, Medipol Mega Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitelerinde çocuk ve yetişkin hastalarda toplam 500'ü aşkın nakil gerçekleştirdiklerini aktararak, "Hastanın performansına, organ fonksiyonlarına ve bu tür bir tedaviye dayanma gücüne göre donörden yapılan nakil için yaş sınırı 65'e kadar çıktı. Bazı durumlarda ise 65 yaşını da aştığımız olgular olabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA