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Lösemili çocuklar için düzenlenen turnuva sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi ve LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından Lösemili çocuklar için düzenlenen turnuva sona erdi.

11.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:16
Lösemili çocuklar için düzenlenen turnuva sona erdi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi ve LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından Lösemili çocuklar için düzenlenen turnuva sona erdi.

Satranç, okçuluk, atletizm gibi değişik branşlarda yarışan lösemili gençler keyifli bir gün geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Çocuklarımızı tesislerimizde ağırladığımız için mutluyuz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Seyyid Burhaneddin, Kayseri, LÖSEV, Güncel

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