Lösemili Çocuklar İçin Etkinlik Düzelediler

Bursa Anadolu Lisesi
(BAL) öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Bursa Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler kurdukları BALSEV grubu ile Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV
) destek oluyor.
LÖSEV'in daha önce Yaşama El Ver Projesi'ne destek olan öğrenciler, bu yıl da "Benimle bir karede buluşur musun?" sloganıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, lösemili çocuklarla empati kurulabilmesi için 600 öğrenciye maske dağıtan gönüllü öğrenciler, maskeyle dolaşarak lösemili çocukları anlamaya çalıştı. Öğrenciler, okul bahçesinde tek yürek olduklarının mesajını da kalp koreografisi yaparak verdi. Okul Müdürü
İsmet Aksu
, bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştiren BALSEV gönüllülerini tebrik etti.
LÖSEV,Anadolu Lisesi,Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:41