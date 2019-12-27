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Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

SAMSUN (İHA) – Samsun'da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.

27.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:00 Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek
SAMSUN (İHA) – 'da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.

LÖSAM destekçilerinin yeni yıl konseptiyle hazırladığı ürünler Bulvar AVM meydan alanında hayırseverlere sunulacak. 1 yıl boyunca atölyede hazırlık yapan ve çalışmalarına sevgilerini, emeklerini katarak oluşturdukları binlerce ürünü Bulvar AVM meydan alanında satışa çıkaracak olan LÖSAM, elde edilen geliri lösemili çocuklar için harcayacak.

Türkiye'nin birçok ilinde başlatılan kampanyaların Samsun ayağı Bulvar AVM'de gerçekleşecek. Sema Danışmaz ve ekibinin düzenlediği bu anlamlı kermes 27-30 Aralık tarihlerinde Bulvar AVM meydan alanında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN

Samsun, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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